Son dakika haberleri | Silivri'de kardeşi ve yengesini öldüren kişi polise teslim oldu

Silivri'de tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak öldüren kişi, polisi arayarak teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bilençıkmazı Sokak'ta Celal K, kardeşi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. ile boşandığı eşiyle ilgili tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Celal K, kardeşi ve yengesine tabancayla ateş açtı. Ahmet K. ile Türkan K, olay yerinde öldü.

Celal K, daha sonra polis merkezini arayarak durumu haber verdi. Polis ekipleri Celal K'yi cinayetlerde kullandığı tabancayla gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmanın ardından cesetler morga götürüldü.