Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2) - Haberler
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Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Demirören Haber Ajansı, Arzu Erbaş - Güncel
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Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son dakika haber... EŞİNİN TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ, INI ÖPTÜİstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi...

RİZE (DHA) - EŞİNİN TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ, INI ÖPTÜ

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu için memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzelendi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı.


Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Son Dakika | Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim (2)

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Rize, Güncel, Haber

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