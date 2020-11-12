Son Dakika: Sigara yasağı ne zaman başlayacak? Sigara yasağı nedir?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. Peki, Sigara yasağı ne zaman başlayacak? Sigara yasağı nedir?

Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Peki, Sigara yasağı ne zaman başlayacak? Sigara yasağı nedir?

SİGARA YASAĞINEDİR?

Genelge kapsamında yayınlanan yazıda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

SİGARA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.