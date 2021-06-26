Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
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Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda zeytin bahçesi ve mısır tarlasına ekili 9623 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo kubar esrar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda zeytin bahçesi ve mısır tarlasına ekili 9623 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİT ekipleri tarafından Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesi ve Aşağıçatma Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda 9623 kök kenevir bitkisi, 3 kilo kubar esrar ve 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda F.A., M.A., A.Y., T.T.K. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ve A.Y. tutuklanırken, M.A. şizofren hastası olması sebebiyle hakkında zorunlu tedavi (gözlem altına alınma) kararı verildi, T.T.K. ise serbest bırakıldı.

Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika: SERİK'TE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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