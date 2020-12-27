Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
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Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

27.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:35
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Son dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde 2 askeri personel çığ altında kaldı. Çığ altından çıkarılan bir asker kaldırıldığı hastanede şehit olurken, diğer askerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kaldı. Çığ altından çıkarılan personellerden biri hastanede hayatını kaybederken, diğer personelin arama çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Haber Yorumları (3)
MİSAFİR: bu çocuklar.ne zor şartlarda görev yapıyorlar yazı ayrı kişi ayrı bela niye önlemleri alınmıyor bu ülkede maaşını hak eden tek kurum askeri personel geçesi belli değil gündüzü belli değil cumartesi yok pazar yok bayram yok yılda bir ay izin ALLAH Rahmet.etsin mekanı zaten cennet onlar acaba bize hakkını helal ettimi ne kadar üzülsün ailesine RABBİM sabir versin
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ENİS: ÖLÜM ADRES, KİMLİK VE YAŞ SORMUYOR MAALESEF. AHİRETİ RAHMET VE MERHAMET DOLU OLSUN KARDEŞİMİZİN. LÜTFEN BİLENLER RUHU İÇİN 3 ENAM BİR FATİHA OKUSUN EN AZINDAN.
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VATAN SEVDALISI: . Rabbim makamlarını cennet etsin diyeceğim ama zaten peygamberlikten sonra ki en güzel makam şehit makamı. Rabbim inşallah bana da benim gibi isteyen herkese de şehit olarak bu dünyadan göçmeyi nasip etsin. İnşallah bizlere haklarını helal ederler.Rabbim sizin gibi vatan evlatlarını kanadının altına alsın inşallah. Ailelerinize ve bütün Türkiye halkına sabır diliyorum.
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