Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'na kapıları kapattı

24.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:15

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şubat ayında yapılacak kongre öncesi aday olacağı şeklindeki iddialara kapıyı kapattı. Demirtaş, HDP'nin bugün Ankara'da başlayan 3. Olağan Konferansı'na gönderdiği mesajda cezaevindeyken resmi görevler üstlenmelerinin mümkün olmadığını, bu tartışmalara girmemekte yarar olduğunu söyledi.

"GÖREV ÜSTLENMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Demirtaş mesajında, "Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalara da girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz, partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir" dedi.

KONFERANS YARIN DA DEVAM EDECEK

HDP'nin, bugün Ankara'da başlayan 3'üncü büyük konferansı yarın da devam edecek. Konferans 23 Şubat'ta yapılacak Büyük Kongre'ye hazırlık amacı taşıyor.

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