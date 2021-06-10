Son dakika: Şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre SİİRT'in Pervari ilçesinde askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat (40), için uğurlama töreni düzenlendi.