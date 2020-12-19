Son dakika... Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırılmasıyla ilgili 5 gözaltı
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Son dakika... Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırılmasıyla ilgili 5 gözaltı

19.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:45
Son dakika... Şarkıcı Songül Karlı'nın dolandırılmasıyla ilgili 5 gözaltı

Son dakika haber... Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırılması iddiasıyla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırılması iddiasıyla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon TL dolandırılması iddiasıyla ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheli 16 Aralık Çarşamba günü yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan; Kerem K., adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Mediha Gülcan E., ve Mustafa K., isimli şahıslar ise adli makamlarca serbest bırakılmış, Sezai T., ve Metin Yüncü, isimli şahıslar hakkında "Yurt Dışına Çıkma Yasağı" ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ünlü şarkıcı Songül Karlı katıldığı bir televizyon programında, eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü kaydederek, "Düğünde damatlığına kadar kendisinin aldığını ve yüklü miktarda para alacağını" ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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