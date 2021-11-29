Son Dakika | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ANKARA (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 61. kilometresi Üçhanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir Gün idaresindeki 16 DZ 713 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan Fatma Gün, ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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