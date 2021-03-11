Son dakika: Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

11.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:52
Son dakika: Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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