Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis - Haberler
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Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre - Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis Samsun'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklanan 2 kişi 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - - Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

SAMSUN - Samsun'da 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tutuklanan 2 kişi 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner ve Mustafa Çetin hayatını kaybederken Ali Osman A. ve Hamza Ç. yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından yakalanarak tutuklanan Murat Çetin ile Kemal Çetin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sona erdi. Murat Çetin ve Kemal Çetin, Cengiz Üner'in 'öldürmek' suçundan 15'er yıl, Ali Osman A.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan da 11'er yıl olmak üzere toplam 26'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cengiz Öner'in ise Mustafa Çetin ve İhsan Çetin'in ölümüyle ilgili kendisinin de hayatını kaybettiği için dava açılmadığı öğrenildi.

Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

Son dakika... Samsun'da 3 kişinin öldüğü cinayet davasında 2 kişiye 26'şer yıl hapis

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Mustafa Çetin, İhsan Çetin, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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