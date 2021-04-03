Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği

İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen 4 yeni ambulans göreve başladı.

Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği

KARAMAN - Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen 4 yeni ambulans göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulansların göreve başlaması nedeniyle düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulanslar, İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, 16'sı istasyon olmak üzere 265 personel ile 4 adet paletli, 1 adet obez, 5 adet 4x4, 30 adet 4x toplamda 40 ambulans ile hizmet verildiğini söyledi.

Kurşun, ayrıca, kentsel vaka ulaşım oranı ilk 10 dakikada yüzde 94, kırsal vaka ulaşım oranının ise ilk 30 dakikada yüzde 76 olduğunu vurguladı. Karaman'da ambulans ortalama yaşlarının 1 ile 2 arasına indiğini belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, "Bakanlığımızın ilimize destek için gönderdiği bu ambulanslar için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Şuanda Karaman'da ambulans yaşının 1 ile 2 arasında yaş ortalamasına inmesi çok büyük bir güzellik. Tabii ki yaşı ilerleyen, kilometresi artan ambulanslar yenileri ile değişmiş olacak. Bunların bir tanesi 4x4. Bunu Toroslara Ermenek'e gönderiyoruz. Oradaki kar kış şartları dolayısıyla" ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık da, "İlimize bu ambulansların gönderilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl başkanımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Az önce sağlık müdürümüz söylediler, yüzde 94 oranında ilk 10 dakikada ulaşma seviyemiz. Bu ambulanslar ile biraz daha hızlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kesilen kurdelenin arından Vali ve Milletvekilleri, ambulansların özellikleri ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Işık ve Milletvekilleri Şeker ve Eser, ambulansların direksiyonlarına geçerek İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde tur attılar.

(ARD-MD-FM-

Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği
Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği
Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği
Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA DAĞLI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığından Karaman'a ambulans desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:30:58. #1.15#
title