Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından okulların başlamasıyla ilgili önerisini paylaştı. Yüz yüze eğitimin en az 1 ay daha başlamaması gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimin en az bir ay daha başlatılmaması gerektiğini belirterek, online eğitim veya yüz yüze eğitime kademeli geçilmesinin planladığını ifade etti.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Okulların açılmasıyla ilgili önerisini paylaşan Koca, "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde" dedi.

"ARTIŞ BU HIZLA DEVAM EDERSE AĞIR TEDBİRLER ALABİLİRİZ"

Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya konulacağını ve düzenlemelere gidileceğini belirten Bakan Koca, "Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Koca, "Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir" dedi.