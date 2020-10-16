Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmaları yerinde görmek için başlattığı il gezileri için Erzurum'a gitti. Koca, "Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var" dedi.

Sabah hava yolu ile Erzurum'a gelen Bakan Koca'yı Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir karşıladı. Erzurum Valiliğine geçen Bakan Koca, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Salgına karşı 7 aydır gece gündüz çalışma yapıyoruz. En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Bizim sağlık sistemimiz başarılı bir şekilde mücadele etti. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk. Birkaç haftadır ülke genelinde düşüş yaşadık. 1 haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz.

REHAVETE KARŞI UYARDI

Vatandaşlardan istirhamım geçen haftalardaki düşüşe güvenerek rehavete kapılmayalım. Kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım ellerimizi sık sık yıkayalım. Bu tedbir bizi sadece koronavirüsten değil grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da koruyor. Bizler tedbirimizi alalım ki sağlık çalışanlarımız nefes alabilsin"