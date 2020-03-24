Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çin'den gelen koronavirüs ilaçlarının dün gece ambulans uçaklarla Türkiye'nin 40 şehrine dağıtıldığını açıkladı.

Çin'den gelen koronavirüs ilaçlarının dün gece ambulans uçaklarla Türkiye'de 40 şehre dağıtıldığını Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs hastalığı 1529 kişide görülürken daha önce Sağlık Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini duyurduğu ilaçlar ülkemize ulaştı.

40 ŞEHRE ULAŞTI

Bakan Koca şunları söyledi: Çin'den Kovid-19 için getirilen ve Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.