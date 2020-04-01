Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor

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Çin'de başlayan olay bütün hayatı belirlemiş durumda. Hiçbirimiz bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. 24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Dünya, bütün ulusları birleşmiş olarak ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik.

İzolasyon korunmazsa diğer tedbirlerde bizi korumaz.

BUGÜNKÜ VERİLER

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.396, vaka sayısı 2.148, hayatını kaybeden sayısı 63, 333 taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'e, vaka sayısı ise 15 bin 679'e yükseldi.