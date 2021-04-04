Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor
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Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor

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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile 65 yaş üstü vatandaşların son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının %14,39'dan 11,3'e düştüğü müjdesini verdi. Koca, müjdenin ardından gençlerdeki oranın ise arttığını belirtti.

Son dönemde artışı durdurulamayan koronavirüs vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz bir aylık verileri paylaşan Koca, Twitter'dan bir iyi bir de kötü haber verdi.

"GENÇLERİN AKTİF VAKALARDAKİ ORANI ARTIYOR"

Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor

VAKA SAYILARI REKOR KIRIYOR

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırarak dün son 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vakaya ulaştı. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Vefat sayısı 186 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise 23 bin 214 oldu.

SON BİR HAFTADA EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 678,72, İstanbul 591,45, Yalova 564,03, Çanakkale 546,77 ve Kırklareli 518,33 olarak sıralandı.

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor

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