Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Evde izole edilmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini belirten Bakan Koca, "Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 13.30'da toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri veren Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 76 hastanın hayatını kaybettiğini, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 725'e, toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi.

"İZOLE EDİLMESİ GEREKEN HASTALARI DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP EDECEĞİZ"

Koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Koca, kendisini izole etmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini söyledi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Evde izole edilmesi gereken hastalarımız dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bu sistemin detaylarını daha sonra açıklayacağım" ifadelerini kullandı.