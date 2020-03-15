Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 12 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.

12 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakan Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, açıklanan ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirterek, Avrupa'dan gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın bulunduğunu ifade etti.

"TESPİT EDİLMİŞ HER VAKA HEPİMİZ İÇİN EMNİYETTİR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

"TOPLAM VAKA SAYISI 18'DİR"

Daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.