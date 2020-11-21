Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
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Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

21.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:45
Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Son dakika! Sosyal medya hesabından koronavirüs salgınının gidişatıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000'in üzerinde" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs salgınındaki ciddi artışı gözler önüne serdi.

"BİR GÜNDEKİ YENİ HASTA SAYIMIZ 5 BİNİN ÜZERİNDE"

Ağır hasta sayısının 4 günde 8 kat arttığını vurgulayan Fahrettin Koca, "Bir gündeki yeni hasta sayımız 5.000'in üzerinde. Dünkü can kayımızı, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR"

Paylaşımında vatandaşlara uyarıda da bulunan Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
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