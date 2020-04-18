Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki günlük koronavirüs rakamlarını paylaştığı açıklamasında salgınla ilgili müjdeli haberleri de verdi. Koca, "Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 3783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu.

ŞİFA BULAN HASTA SAYISI 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bakanlığın açıkladığı son verilerde ise en dikkat çeken son 24 saatte koronavirüs atlatan hasta sayısındaki artış oldu. Son 24 saatte 1822 kişinin hastalığı atlatmasıyla toplam koronavirüsü atlatan hasta sayısı 10 bin 453'e yükseldi. Taburcu edilen hastalarla ilgili güzel gelişmeye dikkat çeken Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.