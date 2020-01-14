: Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

14.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:15

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtti. Ancak aynı dakikalarda Rusya'dan gelen resmi açıklama, yerel kaynakların aktardıklarına zıt nitelik taşıyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye karşıtı olan General Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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