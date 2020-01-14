Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu
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Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

Son dakika: Libya'da UMH'ye bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtti.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye karşıtı olan General Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

14.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:15
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için 'un güneyinde toplandığını belirtti. Ancak aynı dakikalarda 'dan gelen resmi açıklama, yerel kaynakların aktardıklarına zıt nitelik taşıyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada karşıtı olan General Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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Haber Videosu

: Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu
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