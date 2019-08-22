Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

22.08.2019 13:40

Beşşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını ifade etti.

Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

İDLİB MUTABAKATI

"İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Zaharova, "Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

usya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova

İDLİB'DE YAŞANAN GERGİNLİK

Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde tehlikeli bir gerilim gözlediklerini söyleyip "Bu gerilime neyin sebep olduğu açık: bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.

SOÇİ MUTABAKATI: İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde iş birliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Zaharova'nın bağlı kalınması çağrısında bulunduğu Soçi Mutabakatı, Türkiye'nin İdlib'deki terörist gruplar ile muhalif güçleri sahada birbirinden ayırmasını içeriyordu.