Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / RUS savaş gemisi Noboyepkacck İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açıldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ RUS savaş gemisi Noboyepkacck İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açıldı. 

Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Noboyepkacck' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken geminin ön ve arka güvertesinde bulunan can yelekli askerler İstanbul Boğazı'nı seyretti.

 


Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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