Son dakika! Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı

Son dakika! Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Giresun'da 12 Ağustos günü polisin "dur" ihtarına uymayan, polise ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan kovalama sonucu durdurulan araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, olay yerinden kaçan M.T isimli şahıs yakalandı.

Giresun'da 12 Ağustos günü polisin "dur" ihtarına uymayan, polise ateş açan ve bir polis memurunu yaralayan kovalama sonucu durdurulan araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, olay yerinden kaçan M.T isimli şahıs yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; '14.08.2021 günü saat 09.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde M.T isimli şahıs bir adet ruhsatsız silah ile birlikte yakalandı" denildi.

Şahıs sevk edildiği makamlarca, Yurt Dışı Çıkış Yasağı verilerek adli kontrol altına alındı ve hakkında; Kasten Yaralama suçu ile ilgili 5 ay, uyuşturucu madde satmak suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezalarından tutuklanarak Giresun Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 gün önce 'Beni biraz merak etsinler' diye mesaj atıp ortadan kaybolan genç kız bulundu
10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp ortadan kaybolan genç kız bulundu
Asansör kamerasına takılan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı
Asansör kamerasına takılan şiddet, ekipleri harekete geçirdi! Kızını döven baba gözaltına alındı
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Kibariye Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Polise ateş açan araçtan kaçan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:54:37. #1.15#

title