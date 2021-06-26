Son Dakika | PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı

Son Dakika | PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 26 Haziran 1992 tarihinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 kişi mezarları başında anıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de 26 Haziran 1992 tarihinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 4 kişi mezarları başında anıldı.

Tepeköy'de teröristlerce yola döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Kartal (28), Abdülkerim Özel (34), Hediye Baştuğ (35) ve Menice Kartal'ı (16) anmak amacıyla mezarları başında toplanan yakınları dualar etti.

Saldırıda yaşamını yitiren Menice Kartal'ın babası Emin Kartal, 16 yaşındaki kızını terör saldırısında kaybettiğini belirterek, "Hayatımız boyunca bu vahşeti unutmayacağız." dedi.

Tahir Kartal ise saldırıda yeğeni Menice ve kardeşini kaybettiklerini dile getirerek terör örgütü PKK'yı kınadı.

Mayınlı saldırıda yaralı olarak kurtulan ve felçli kalan Sadiye Özel de hayatları boyunca bu zulmü unutmayacaklarını dile getirerek, "18 yaşımdaydım, belden aşağı felç kaldım. Allah'ın laneti terör örgütü PKK'nın üzerine olsun." ifadesini kullandı.

Köylülerden Safet Saka, kendi köylerinde 4, aynı günün akşamında da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç köyünde 10 vatandaşın katledildiğini anımsatarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Terör örgütünün saldırılarına rağmen yılmadıklarını dile getiren Saka, "Elhamdülillah ayaktayız. Katledilen şehitleri rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Brad Pitt Ezgi Mola Şevval Şahin
Spor Cristiano Mert Müldür Emre Kocadağ Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | PKK'lı teröristlerin katlettiği 4 kişi mezarları başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:51:32. #1.15#

title