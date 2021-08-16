Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

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Son dakika! Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu. Patlama nedeniyle 2 askerimiz ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

DÜN DE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Dün de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz ise yaralanmıştı. Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk'ün cenazesi memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bugün toprağa verilecek.