Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
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Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor.

Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
15.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:24

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel Manşet

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