Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını duyurdu. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor.
15.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:24
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadelerine yer verildi.
Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.
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