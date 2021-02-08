Son dakika! Pekcan: "İş insanlarımızı gerek Macaristan'da gerek de Türkiye'de ortak yatırım ve işbirlikleri alanında cesaretlendiriyoruz"
08.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:02
Son dakika haber... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu