Son dakika: Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı
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Son dakika: Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı

21.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:28
Son dakika: Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin görevine başladı

Son dakika haberi: Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine başhekim olarak göreve atanan Dr. Merve Çetin görevine başladı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine başhekim olarak göreve atanan Dr. Merve Çetin görevine başladı.

Pazaryeri Devlet Hastanesinde 18 Nisan 2020 tarihinden bu yana pratisyen hekim olarak hizmette bulunan Dr. Merve Çetin, başhekim olarak göreve atandı. Çetin göreve başlayarak, "Hastanemizin değerli personel kadrosu ile birlikte Pazaryerili hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Allah mahcup etmesin. Yeni görevimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 11:31:09. #1.14#
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