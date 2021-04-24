Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre HATAY'ın Payas ilçesinde 'yüksek ses' nedeniyle tartıştığı komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Hamza Eroğlu (57), daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

HATAY'ın Payas ilçesinde 'yüksek ses' nedeniyle tartıştığı komşularına pompalı tüfekle ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Hamza Eroğlu (57), daha sonra aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Eroğlu'nun sıktığı kurşunlara hedef olan komşularından Kenan Toprak da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçılık yapan Hamza Eroğlu, işten eve döndükten sonra uyumaya başladı. Bir süre uyuyan Eroğlu, evinin yan tarafında bulunan iş yerinden gelen yüksek sesten rahatsız oldu. Evden çıkıp söz konusu iş yerine giden Eroğlu, burada sohbet eden 4 kişiyi sessiz olmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrası iki taraf tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Eroğlu, evine dönerek pompalı tüfeğini aldı. İş yerine giden Eroğlu, tartıştığı 4 kişiye rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 1'i kadın, biri ise polis memuru 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, daha sonra tüfeği kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası yaşamını yitirdiği tespit edilen Hamza Eroğlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak, burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Toprak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika! PAYAS'TA 'YÜKSEK SES' TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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