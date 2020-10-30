Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
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Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı

30.10.2020 08:48 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:52
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı

Son dakika haberi... SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında enkazın altında kalan havai fişek ve barut gibi maddelerin yanmasını önlemek için kurulan sulama sistemi durduruldu.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında enkazın altında kalan havai fişek ve barut gibi maddelerin yanmasını önlemek için kurulan sulama sistemi durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fabrika, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'da, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 114 kişinin ise yaralandığı patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında kalan hammadde ve patlamamış halde bulunan havai fişekler, taşınarak, başka yerlerde imha edildi. Ancak yıkılan duvarların altında kalan patlayıcılara ulaşılamadığı gerekçesiyle fabrika bahçesinde sulama sistemi kuruldu. Patlama sırasında etrafa savrulmuş ve duvarların altında kalmış olabileceği düşünülen havai fişek ve barut gibi maddelerin yanmasını önlemek için kurulan sitemin çalışmasının durdurulmasına karar verildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı patlayıcı uzmanlarının fabrika alanında yaptığı çalışmalar sona ererken, sulama sisteminin de söküm işlemleri başladı. Çalışmalar boyunca patlama ihtimaline karşı fabrika sahasında bir itfaiye ekibi ile ambulans hazır bekledi. Fabrika sahiplerine tutanakla teslim edilen fabrikada ise patlama sonrasından geriye, yıkılmış ve yanmış depo ve üretim tesisleri kaldı.


Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı
Son dakika... Patlamanın yaşandığı fabrikadan geriye enkaz kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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