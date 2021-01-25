Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada

25.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:51
Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'da karşı yola geçmeye çalışan motosikletli, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Pakistan'da karşı yola geçmeye çalışan motosikletli, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta şehrinde  tren rayından motosikletle geçmeye çalışan kişi, ölümden son anda kurtuldu. Araç kamerasına yansıyan görüntüde, bir motosikletlinin karşıya geçmek için hızla raylara doğru ilerlediği o sırada da bir trenin geçmekte olduğu görüldü. Motosikletli, rayların üzerinden yolun karşısına geçtiği sırada yaklaşan tren, motosikleti altına aldı. Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu.


Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada
Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada
Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Cemre Kemer Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 15:51:24. #1.15#
title