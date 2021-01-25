Son dakika dünya: Pakistan'da motosiklet sürücüsünün trenden son anda kurtulma anı kamerada

Pakistan'da karşı yola geçmeye çalışan motosikletli, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta şehrinde tren rayından motosikletle geçmeye çalışan kişi, ölümden son anda kurtuldu. Araç kamerasına yansıyan görüntüde, bir motosikletlinin karşıya geçmek için hızla raylara doğru ilerlediği o sırada da bir trenin geçmekte olduğu görüldü. Motosikletli, rayların üzerinden yolun karşısına geçtiği sırada yaklaşan tren, motosikleti altına aldı. Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı