Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
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Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?

18.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:56
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesi yeni sanayi sitesinde esnaf olan iki arkadaş ünlü savaş oyunu papçi oyunundan esinlenerek 'bagi' tarzı araç yaptı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi yeni sanayi sitesinde esnaf olan iki arkadaş ünlü savaş oyunu papçi oyunundan esinlenerek 'bagi' tarzı araç yaptı. İki kafadar yaklaşık 2 ayda yaptıkları aracı arazi taşıtı olarak kullandıklarını ifade ettiler.

Yeni sanayi sitesinde işyerleri olan oto cam ustası Semih Karabacak ile oto elektrik ustası Melikşah Karabektaş sürekli oynadıkları papçi oyunundan esinlenerek bu aracı yapmaya karar verdiler. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan genç ustalar "Sürekli oynadığımız papçi oyunundan esinlendik ve oyundaki bagi tarzı aracı yapabiliriz diye düşündük. İşlerimizin hafiflediği kış sezonunda ilk fırsatta bu işe başlamaya karar verdik. Hurdacıdan Murat 124'e ait araç parçaları alarak bu parçaları birleştirdik. Arazi aracı olarak oluşturduğumuz aracımızın tasarımı ve yapımı tamamen bizim eserimizdir. Bu çalışmamız yaklaşık 2 ay kadar zaman aldı. Maliyet olarak tüm parçaları ve ekipmanları ile birlikte 8 bin TL'ye bize mal oldu. Aracımız benzinle çalışıyor ve performans olarak da oldukça verimli bir yapıya sahip. Şu an arazide aracımızı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Aracı merak edip görmeye gelen arkadaşlarımız oluyor" dediler. - BİLECİK

Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?
Son Dakika | Oyundan esinlenen iki kafadar bakın ne yaptı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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