Son dakika! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "Askerin Öyküsü"nde sanatseverlerle buluşacak
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Son dakika! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "Askerin Öyküsü"nde sanatseverlerle buluşacak

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Son dakika! Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Askerin Öyküsü'nde sanatseverlerle buluşacak

Son dakika haber: Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini ???????Igor Stravinski'nin yaptığı "Askerin Öyküsü" adlı oyunda, anlatıcı olarak sahne alacak.

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Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bestesini ???????Igor Stravinski'nin yaptığı "Askerin Öyküsü" adlı oyunda, anlatıcı olarak sahne alacak.

1. Dünya Savaşı sonrası İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından yazılan eser, "20. yüzyıl müziğinin en etkili ve önemli bestecilerinden biri" olarak kabul edilen Stravinski'nin vefatının 50. yılında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun YouTube hesabında, 9-10 Nisan'da 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Şef Orçun Orçunsel'in yönetimindeki etkinlikte, ressam Arbil Çelen Yuca eşzamanlı olarak hikayeyi tuvale aktaracak, Begümhan Canbulatoğlu ise dans performansı sergileyecek.

Bir Rus halk masalına dayanan eserde, Oleksandr Samoylenko, Deniz Yurdakul, Evrim Güvemli, Berke Hitay, Timuçin Abacı,? Tolga Akkaya ve Kerem Öktem'den oluşan Avrasya Oda Orkestrası da sahnede olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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