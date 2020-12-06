Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu.