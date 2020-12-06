Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı

06.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:42
Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arkasında bulunan parkta oyun oynadı. Çocuklar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekibinin gelmesiyle hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Çocukların siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Çocukların kaçış anı kameralara yansırken, ağaca çıkan iki çocuk polisi görünce ağaçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. 


Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı
Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı
Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

İlgili Haberler

Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı
Sokakta darbuka çalan gençler, polisi görünce kaçtı
Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı
Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı
Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler
Kısıtlamayı ihlal edip ceza yediler, polisi görünce otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Oktay Kaynarca Gonca Vuslateri Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Necip Uysal Ersun Yanal Yılmaz Vural
Tüm Haberler Bakan Aydın Aralık Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 21:43:27. #1.15#
title