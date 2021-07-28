Son dakika: Osmaniye'de orman yangını (5)

Son dakika gündem haberi... HAVADAN MÜDAHELEYE ARA VERİLDİOsmaniye'de merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçesindeki orman yangınları devam ederken, havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi.

HAVADAN MÜDAHELEYE ARA VERİLDİ

Osmaniye'de merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçesindeki orman yangınları devam ederken, havanın kararması nedeniyle havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekipler, söndürme çalışmalarına karadan devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran