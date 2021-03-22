Son dakika: Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika: Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

22.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:12
Son dakika: Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Son dakika haberlerine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de salgına karşı alınan tedbirleri denetledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de salgına karşı alınan tedbirleri denetledi.

Vali Yılmaz, Kemal Satır Caddesi'ndeki denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında, kentte vaka durumunun durağan hale geldiğini söyledi.

Yılmaz, ev ziyaretleri, misafir kabulü ve taziyelerin yapılmaması gerektiğini hatırlatarak, "Son olarak yayınlanan koronavirüs risk haritasında kentimizde vaka durumu durağanlaşmış durumda. Hemşerilerimizle bu işe bir 'dur' dedik. Bundan sonra da aşağılara çekmek hedefimiz. Bunu başarabiliriz. Nasıl yayılımını durduyduysak aşağılara çekmek de zor olmayacaktır. Yeter ki kurallara uyalım, hep birlikte mücadele edelim. Kentte, koronavirüs vakalarının yayılımının en fazla olduğu yerler olan ev ziyaretleri, misafir kabulü ve taziyelerini erteleyelim. İnşallah, ilimizi koronavirüsten kurtaralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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