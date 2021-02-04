Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

04.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:33

Son dakika haberler: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hasan Turhan'ın (33) kullandığı 77 BG 071 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Kavşağı mevkisi yakınında karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP-596-80 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olayda, çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Turhan ile aynı araçtaki eşi Merve Uykız Turhan (33), Zeyna İkra Turhan (5) ve Sema Ravza Turhan (2) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika! Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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