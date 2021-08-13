Son Dakika | Ordu'da sel sonrası sahil çamura büründü

Son dakika haberleri: Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanılan sel sonrası, Yabakhane, Curi, Cevizdere Irmaklarından gelen sular deniz yüzeyinde çamurlaşma oluşturdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanılan sel sonrası, Yabakhane, Curi, Cevizdere Irmaklarından gelen sular deniz yüzeyinde çamurlaşma oluşturdu.

Ordu ve ilçelerinde ara ara sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ederken, Ünye ilçesinde ise ekipler teyakkuz haline devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve öğlen sonrasına kadar devam eden sağanak yağışlarla beraber ilçe merkezinde bulunan ırmaklardan gelen sularla beraber deniz yüzeyi çamura büründü.

"FINDIK BAHÇELERİ SULAR ALTINDA"

Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynaklarından biri olan fındık mevsimi nedeniyle aşırı yağışlardan dolayı üreticiler de zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde bahçeler sular altında kalırken bazı üreticiler ise yağmurun bitmesi halinde bahçesindeki fındığı toplamaya devam ediyor.

TABAKHANE, CURİ, CEVİZDERE IRMAKLARI NORMAL SEVİYEDE

Geçen 9 Ağustos günü başlayan ve şiddetini arttıran yağmur nedeniyle sel taşkınlarının yaşandığı ilçede, Tabakhane, Curi, Cevizdere Irmakları normal seviyesinde akmaya devam ediyor. Oluşabilecek herhangi bir taşkına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri teyakkuz halinde olurken, belediye ekipleri ise şehrin bazı noktalarında vidanjörlerle rögar temizliği gerçekleştirdi.

METEOROLOJİ YENİDEN UYARDI

İlçe genelinde etkisini halen devam ettiren sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji müdürlüğü tarafından uyarılar yapılarak vatandaşların dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

HEYELAN NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNAYA İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gölevi Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesi'nde yaşanılan heyelan nedeniyle çöken istinat duvarının yapımına başlandı. AFAD tarafından ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması kararlaştırılmasının ardından bu sabah saatlerinde ekipler gelerek toprak zemin üzerinde çalışma başlattı.

(Hamza Alp/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı