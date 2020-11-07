Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş

07.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:49
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş

KONYA'da 11 gün önce ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48) öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in (28) anne- kızı takip etmesi için günlüğü 100 liraya adam tuttuğu ortaya çıktı.

KONYA'da 11 gün önce ayrıldığı eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ve annesi Gülya Barutçu'yu (48) öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in (28) anne- kızı takip etmesi için günlüğü 100 liraya adam tuttuğu ortaya çıktı. İğret'in "Gel biraz para kazanırsın" diyerek kiraladığı İsmail K.nın, evlerinin önünde beklediği; anne- kız dışarı çıktıkları anda eski nişanlıya bilgi verdiği belirlendi.

Olay, 27 Ekim akşamı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı otomobiliyle evlerinin önüne geldi. Ancak bu sırada ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret, anne kıza silahlı saldırı düzenledi. Büşra Gizem Güzelsoy ile Gülya Barutçu olay yerinde hayatlarını kaybederken, Ömer İğret olaydan 5 saat sonra aynı silahla intihar etti.

ANNE VE KIZI TAKİP İÇİN PARAYLA ADAM TUTMUŞAsayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda intihar eden Ömer İğret'in anne-kızı, kendi aracını tanıdıkları için kafeterya sahibi arkadaşı Umut Sefa E.?nin (27) tanıştırdığı İsmail K.?ya (21) 1 hafta süreyle takip ettirdiği ortaya çıktı. İğret'in İsmail K.?ya "Gel biraz para kazanırsın" diyerek, günlük 100 lira karşılığında fotoğraflarını gösterdiği anne-kızın evinin önünde bekletip, bilgi aldığı belirlendi.  Bir gün 3 saat evin önünde bekleyen İsmail K.'nın olay günü öğle saatlerine Ömer İğret'e kendi adına kiralanan aracı verip, evden çıkan anne-kızı takip etmesini sağladığı tespit edildi. İğret, anne ve kızını takip sonunda geldikleri evlerinin önünde öldürdü.'YARDIM ETMEK İSTEDİK?Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Umut Sefa E., İsmail K. ve arkadaşları Hulusi Ö.?yü (21) gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ömer İğret'in kendilerine Büşra Gizem Güzelsoy'u çok sevdiğini söylediğini, annesinin Büşra Gizem ile aralarına girdiğini, zaman zaman Gülya Barutçu'yu ve Büşra Gizem'i öldürmekten bahsettiğini, kendilerinin de aralarının düzelmesi konusunda İğret'e yardımcı olmak istediklerini ancak olayın bu noktaya gelebileceğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut Sefa E. savcılıktaki ifadesinin ardından, İsmail K. ve Hulusi Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

İlgili Haberler

Barışma isteğini reddeden eski nişanlısı ve annesini başından vurdu
Barışma isteğini reddeden eski nişanlısı ve annesini başından vurdu
Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi toprağa verildi
Eski nişanlısının öldürdüğü genç kız ve annesi toprağa verildi
Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı adam dükkanını basıp ölümle tehdit etti
Uyuşturucu kullandığı için ayrıldığı adam dükkanını basıp ölümle tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Demet Evgar
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Gökhan Töre Mehmet Topal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 13:46:34. #1.14#
title