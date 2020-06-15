Son Dakika: İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek
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Son Dakika: İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek

Son dakika: İstanbul'da 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine 39 ilçedeki lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek.

Son Dakika: İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün eş zamanlı olarak denetlenecek
15.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:34

İstanbul'da 00.00'da kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi.

EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İstanbul'da 'Yeni Normal'e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili zaman zaman istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek ve bu tür olumsuzlukların yerine, kurallara riayetin genel anlayış olması için hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

İstanbul genelinde "sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı, hijyen ve kapanış saatleri uyum" konuları denetlenecek. Ayrıca, açık olmaması gereken işletmelerin faaliyet gösterip göstermediği de kontrol edilecek. Kurallara riayet etmeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Güncel Manşet

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