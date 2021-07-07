Son dakika! New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerini Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams kazandı

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD'nin New York şehrinde 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adayları belirlemek için 22 Haziran'da yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu.

NEW ABD'nin New York şehrinde 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adayları belirlemek için 22 Haziran'da yapılan ön seçimlerin sonuçları belli oldu.

New York Seçim Kurulu, 13 Demokrat adayın katıldığı ön seçimlerden Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams'ın yüzde 50,5 ile zaferle çıktığını duyurdu.

Adams'ı sıralamada yüzde 49,5 ile New York Şehri Sanitasyon Komiseri Kathryn Garcia izledi.

Aynı zamanda eski polis memuru olan 60 yaşındaki siyahi Adams, Cumhuriyetçi Partiden adaylığı kazanan, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa ile 2 Kasım'da New York Belediye Başkanlığı için kozlarını paylaşacak.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmenin bulunduğu, dolayısıyla Cumhuriyetçi aday Sliwa'nın Demokrat rakibi Adams karşısında şansının çok düşük olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru