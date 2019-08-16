Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

16.08.2019 18:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de Güvenli Bölge için ABD ile birlikte çalışılacak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi hakkında konuştu:

"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Belirlenen takvim şu ana kadar aksaksız uygulandı. Bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz.

Hava sahasının kontrol ve koordinasyonu ile birçok konuda genel olarak anlaştık."

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİNİN SONLANMASINI BEKLİYORUZ"

Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz."

BAKAN AKAR BİZZAT KENDİ GELDİ

ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat harekete geçti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle birlikte bugün Şanlıurfa'ya geldi.

KORGENERAL TWITTY TÜRKİYE'DE

Dün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını bildirmişti.

Ayrıca ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty de kentte incelemelerde bulunmuştu. MSB, Korgeneral Twitty'nin, bugün Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceğini ve sonrasında Türkiye'den ayrılacağını belirtmişti.

"DETAYLANDIRILMASI GEREKEN BİRÇOK KONU VAR"

Suriye'de güvenli bölge mutabakatı hakkında dün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile mutabakatın bir başlangıç olduğunu söyledik, henüz detaylandırılması gereken birçok konu var" demişti.

DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Halen devam eden Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin görüşmelerde iki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı en önemli konu, Güvenli Bölge'nin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti.

Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete iletti.