Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem panik yarattı. Dün de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD alınan bilgilere göre; Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem panik yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 17.51'de merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rodos Adası'nın güneyinde, Muğla'nın Marmaris ilçesine 59.23 kilometre mesafedeki deprem, yerin 42.52 kilometre derinliğinde meydana geldi.
DÜN DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Datça'nın 66 km uzaklığında gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklanmıştı.