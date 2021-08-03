Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntıların yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanan Datça ilçesi açıklarında bir sarsıntı daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ilk bilgilendirmesine göre, deprem saat 15.38'de ve yerin 7.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

12 SAATTE 131 DEPREM

31 Temmuz gecesi aynı bölgede 4.5 ile başlayan ve 12 saat boyunca devam eden 131 deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

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