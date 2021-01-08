Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
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Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

08.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:48
Son dakika! MSB:

Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak

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