Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
08.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:48
Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Çakmak