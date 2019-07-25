Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) edinilen bilgiye göre, S-400 hava savunma sisteminin ilk bölümünün teslimatı bugün tamamlanıyor. Bugün yapılan açıklamada, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkıyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkıyatının da Ankara'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.

PATRİOT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Bakanlığın açıklamasında, Patriot hava savunma sistemi için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin F-35 programındaki katılımının askıya alınmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu vurgulandı. "Ülkemizin F-35 program ortaklığı projesi, askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok" denildi.

"NATO'YU DA OLUMSUZ ETKİLER"

F-35'lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Bakanlık yetkilileri, F-35 programından çıkarılmanın NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğini de vurguladı.