Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması
Son dakika! S-400 hava savunma sisteminin ilk bölümünün teslimatının bugün tamamlanacağını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, ABD'den de Patriot sisteminin alınması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) edinilen bilgiye göre, S-400 hava savunma sisteminin ilk bölümünün teslimatı bugün tamamlanıyor. Bugün yapılan açıklamada, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkıyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" ifadesi kullanıldı.
Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkıyatının da Ankara'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.
PATRİOT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Bakanlığın açıklamasında, Patriot hava savunma sistemi için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin F-35 programındaki katılımının askıya alınmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu vurgulandı. "Ülkemizin F-35 program ortaklığı projesi, askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok" denildi.
"NATO'YU DA OLUMSUZ ETKİLER"
F-35'lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığını belirten Bakanlık yetkilileri, F-35 programından çıkarılmanın NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğini de vurguladı.