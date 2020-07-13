Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
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Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'da bir minibüste, erkek yolcunun maskesi açık şekilde öksürmesi sonrası bir kadın yolcu duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisiyle birlikte ikili arasında başlayan tartışma minibüsten inince de devam etti. Polis ekiplerinin intikaliyle kavga karakolda son buldu, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

13.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:33

Diyarbakır'da, minibüste maskesini çıkarıp öksüren erkek yolcuya kadın yolcu tepki gösterdi. Araç dışında da süren tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar polis tarafından ayrıldı.

Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi.

YOLCULAR MİNİBÜSTEN İNİP KAVGA ETTİ

İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti. Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi. Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi. Kadın ve erkeğin kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: DHA

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