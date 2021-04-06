Son dakika! Minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika! Minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
Son dakika! Minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan Halit Dal yaşamını yitirirdi, 2 sürücü ise yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan Halit Dal yaşamını yitirirdi, 2 sürücü ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Dinar karayolunun 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Hikmet Ünal Pegir yönetimindeki 07 AYK 40 plakalı minibüs, önünde giden Sadettin Turan yönetimindeki 03 L 4125 plakalı kamyona çarptı. Minibüste büyük hasarın oluştuğu kazada araçta bulunan Halit Dal olay yerinde yaşamını yitirirken, Hikmet Ünal Pegir ağır, kamyon sürücüsü Sadettin Turan ise hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine ekipler geldi. Sağlık ekipleri Pegir ve Turan'ı Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Halit Dal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika! Minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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